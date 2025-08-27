DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.535 -0,1%Nas21.631 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,63 -0,3%Gold3.407 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 24,18 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 24,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,57 EUR. Bisher wurden heute 275.870 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 20,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 15,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

