Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 21,91 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 21,91 EUR. Bei 21,91 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.884 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,90 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 01.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,664 EUR je Aktie.

