Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf angekündigt

12.03.26 07:45 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat 2025 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitiere dabei auch von der Übernahmen von ABOUT YOU. Zudem kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management optimistisch und will weiter wachsen und setzt dabei auch auf die Anwendung von KI. So soll das Bruttowarenvolumen (GMV) und der Erlös 2026 zwischen 12 und 17 Prozent zulegen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro an. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Zalando bestätigte zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 16,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro an. Beim Bruttowarenvolumen wurde ein Anstieg um 14,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von rund 511 auf 591 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge blieb stabil bei 4,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 213 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum mit 251 Millionen Euro./err/stk

