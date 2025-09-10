DAX23.685 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.093 +1,3%Nas22.042 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.636 -0,1%
Zoom Communications im Fokus

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications macht am Nachmittag Boden gut

11.09.25 16:13 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 83,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,33 EUR -2,26 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 83,93 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 90.843 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 9,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,41 USD ab. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 23,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

mehr Analysen