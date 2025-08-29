Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications legt am Abend zu

So bewegt sich Zoom Communications

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 86,52 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 86,52 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 87,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 434.350 Zoom Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 6,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 25,55 Prozent wieder erreichen.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

