Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 84,60 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,5 Prozent auf 84,60 USD. Bei 85,10 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 83,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.943 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,87 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

