Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Aktienkurs im Fokus

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag im Aufwind

24.09.25 16:09 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag im Aufwind

24.09.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 83,05 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 83,05 USD. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,41 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 49.704 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 22,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

