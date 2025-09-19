Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Mittwochabend an Fahrt
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 83,19 USD.
Das Papier von Zoom Communications legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 83,19 USD. Bei 83,41 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 82,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 286.339 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,53 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 22,57 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.
In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Alle: Alle Empfehlungen