Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Abend zu

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 79,52 USD.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 79,52 USD. Kurzfristig markierte die Zoom Communications-Aktie bei 80,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 877.738 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 14,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 23,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,84 USD im Jahr 2026 aus.

