Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications verteuert sich am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 79,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
68,48 EUR 0,86 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 79,33 USD. In der Spitze gewann die Zoom Communications-Aktie bis auf 79,65 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 79,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 124.352 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 18,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen