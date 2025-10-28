Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Mit einem Wert von 85,23 USD bewegte sich die Zoom Communications-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 85,23 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 85,62 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Communications-Aktie bis auf 84,37 USD. Bei 85,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 123.677 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 64,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 24,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

