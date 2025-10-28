Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend nahezu unverändert
Die Aktie von Zoom Communications hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 85,22 USD zeigte sich die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Wert von 85,22 USD bewegte sich die Zoom Communications-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 85,97 USD. Bei 84,37 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 361.080 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 8,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 24,42 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.
Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Zoom Communications-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,85 USD fest.
