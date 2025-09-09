DAX23.726 ±0,0%ESt505.378 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1703 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Zulassung erhalten

Sanofi-Aktie im Fokus: China erteilt Zulassung für Diabetes-Mittel Tzield

10.09.25 09:14 Uhr
Sanofi-Aktie im Blick: Sanofi erhält grünes Licht in China für Tzield | finanzen.net

Sanofi hat in China die Zulassung für sein Diabetes-Medikament Tzield erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
80,94 EUR 0,55 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) Tzield als erste krankheitsmodifizierende Therapie bei autoimmunem Typ-1-Diabetes (T1D) zugelassen. Bei erwachsenen Patienten soll Tzield bzw der Wirkstoff Teplizumab das Auftreten von T1D im Stadium 3 verzögern, bei jungen Patienten ab acht Jahren im Stadium 2.

Wer­bung

Die Zulassung basiert auf den positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie, in der nachgewiesen wurde, dass Tzield den Beginn von T1D im Stadium 3 verzögern kann. Die Studie zeigte, dass eine einmal tägliche Gabe von Tzield über einen Zeitraum von 14 Tagen im Schnitt den Beginn von T1D im Stadium 3 um 48,4 Monate verzögerte - gegenüber 24,4 Monaten in der Placebogruppe.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Sanofi BuyUBS AG
05.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025Sanofi BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Sanofi BuyUBS AG
05.09.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025Sanofi BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Sanofi OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
17.07.2025Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen