Sanofi Aktie
Marktkap. 96,44 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass das dritte Quartal solide verlaufen ist, und eine Bestätigung der Wachstumsziele die Markterwartungen untermauert. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,43 €
|Abst. Kursziel*:
33,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
