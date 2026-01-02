DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.821 +0,7%Euro1,1722 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag

04.01.26 17:23 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 0,72 Prozent auf 91.241,23 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 90.593,05 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 31,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,74 Prozent auf 82,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,08 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.125,49 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 3.132,79 US-Dollar nach oben.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 2,01 Prozent auf 641,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 654,75 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 3,32 Prozent auf 2,085 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,017 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,06 Prozent auf 433,99 US-Dollar. Gestern war Monero noch 434,27 US-Dollar wert.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,50 Prozent auf 0,3991 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3893 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Stellar um 17:10 auf. Es geht 5,58 Prozent auf 0,2343 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2219 US-Dollar stand.

Daneben wertet Tron um 17:11 ab. Es geht 0,21 Prozent auf 0,2946 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2953 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,47 Prozent auf 891,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 878,65 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach oben. Dogecoin gewinnt 5,50 Prozent auf 0,1509 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1431 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,35 Prozent auf 135,11 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 133,31 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 14,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,99 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,34 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,23 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Sui-Kurs 2,11 Prozent stärker bei 1,701 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,666 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

