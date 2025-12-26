DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 ±0,0%Bitcoin73.979 -0,1%Euro1,1776 -0,1%Öl61,27 -1,6%Gold4.547 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch

26.12.25 17:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.

Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he