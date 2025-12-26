Devisen: Euro bleibt unter 1,18 US-Dollar - Gold erneut auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.

Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he