DAX23.991 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1556 ±-0,0%Öl64,00 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Enge Spannen

Eurokurs zum US-Dollar weiter kaum verändert - die Gründe

11.11.25 08:22 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum hält sich der Euro zum US-Dollar weiter stabil | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag erneut wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2288 CNY 0,0008 CNY 0,01%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8812 GBP 0,0037 GBP 0,42%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9817 HKD -0,0038 HKD -0,04%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
178,4175 JPY 0,3375 JPY 0,19%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1556 USD -0,0004 USD -0,03%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8654 EUR 0,0001 EUR 0,01%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1555 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Seit Beginn der Handelswoche hält sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Die Aussicht auf ein Ende der Teilsperrung von US-Behörden nach einer vorläufigen Einigung im Haushaltsstreit konnte die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen.

Zuletzt hatte die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Damit könnte der sogenannte Shutdown in den USA in den kommenden Tagen beendet werden. Wegen des Shutdowns werden derzeit wichtige US-Konjunkturdaten in den USA nicht veröffentlicht und fallen daher als Impulsgeber für den Devisenmarkt aus. In den USA ist heute zudem ein Feiertag.

Für Impulse könnten allerdings Konjunkturdaten aus Deutschland sorgen, die am Vormittag erwartet werden. Auf dem Programm stehen die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Zuvor war das Investorenvertrauen des Analysehauses Sentix enttäuschend ausgefallen.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, ConstantinosZ / Shutterstock.com