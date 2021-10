Darum steigt der Euro wieder über 1,16 US-Dollar

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1603 Dollar festgesetzt.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief in ruhigen Bahnen, die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Dem Markt fehlte es an Impulsen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Zum Wochenstart hatte der vierte Rückgang des ifo-Geschäftsklimas den Euro noch spürbar belastet. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der EZB an diesem Donnerstag halten sich viele Anleger offenbar zurück.

Die türkische Lira legte unterdessen deutlich zu. Ausschlaggebend war, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Drohung, zehn Botschafter westlicher Länder auszuweisen, zurückgenommen hat. Am Vortag war die Lira noch erheblich unter Druck geraten und zu Euro und Dollar auf Rekordtiefs gefallen. Hintergrund des Eklats waren Forderungen der Botschafter zur Freilassung eines in Haft sitzenden prominenten türkischen Unternehmers.

FRANKFURT (dpa-AFX)

