Das Krypto-Gehalt: Bitcoin und Co. auf der Lohnabrechnung

• Neuseeland führt als erstes Land der Welt den Krypto-Lohn ein• Ab dem 1. September können Arbeitgeber Gehälter in Bitcoin und Co. auszahlen• Neuseeland legt damit einen Meilenstein in der Krypto-Adaption

Der neue Krypto-Lohn

Als erstes Land der Welt erlaubt Neuseeland nun seinen Firmen, Arbeitslöhne in Kryptowährungen auszuzahlen. Ab dem 1. September soll die neue Regelung in Kraft treten und ermöglicht den Arbeitgebern, die künstliche Währung für Löhne und Gehälter zu nutzen. Jedoch ist die Verwendung von Bitcoin und Co. an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die neuseeländischen Behörden geben vor, dass die verwendeten Kryptowährungen direkt in konventionelle Zahlungsformen konvertierbar sind. In dem Dokument heißt es: "Im gegenwärtigen Umfeld sind Krypto-Assets noch nicht großflächig als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen akzeptiert. Deshalb ist der Gesetzgeber der Meinung, dass Krypto-Assets, welche nicht über eine Börse direkt in Fiatgeld umtauschbar sind, nicht 'geld-ähnlich' genug sind, um als Lohn oder Gehalt zu gelten".

Die Bedingungen des Krypto-Gehalts

In Neuseeland wird es noch dieses Jahr möglich sein, Gehälter in einer Kryptowährung auszuzahlen, jedoch haben die Behörden einige Bedingungen gestellt. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die vom Arbeitgeber genutzte Digitalwährung muss über einen festen Wechselkurs an eine reguläre Währung gebunden sein. Damit soll der Empfänger die Möglichkeit haben, seinen Arbeitslohn umgehend in eine harte Währung wechseln zu können. Außerdem sind nach einer behördlichen Analyse, bislang neben dem Bitcoin nur noch drei weitere Coins zulässig. Litecoin, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold können somit ebenfalls zum Einsatz kommen. Besteuern werden die Behörden die Krypto-Gehälter dabei so, als seien sie in regulären Währungen bezahlt worden.

Ist das digitale Gehalt die Zukunft?

Neuseeland geht mit der Bezahlung der Gehälter in digitalem Geld einen großen Schritt in Richtung Krypto-Adaption und damit in Richtung Zukunft. Denn bislang geht es in einigen Ländern eher in eine repressive Richtung. Die meisten Staaten trauten sich nicht an eine derart progressive Regelung für digitale Währungskonzepte, da Bitcoin und Co. als Währungen gelten, deren Kurs stark schwankt. Jedoch ist der Bitcoin schon längst nicht mehr wegzudenken und auch die kleineren Coins schaffen es immer mehr in den täglichen Gebrauch. Die Einführung eines Krypto-Gehalts ist für alle Krypto-Anhänger eine gute Nachricht.

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Stanislav Duben / Shutterstock.com