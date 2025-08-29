Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
01.09.25 03:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
86.665,2992 CHF -3,6664 CHF -0,00%
92.534,4421 EUR -54,0730 EUR -0,06%
80.074,3729 GBP -85,3937 GBP -0,11%
15.939.222,0451 JPY 15.183,5383 JPY 0,10%
108.180,9820 USD -51,3220 USD -0,05%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,01%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,06%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,07%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,56%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,04%
Der Block-CEO sieht Bitcoin als Zahlungsmittel und nicht primär als Wertspeicher - und erklärt den grundlegenden Unterschied zu Ethereum.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch