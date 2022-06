Warum der Euro wieder unter 1,07 US-Dollar fällt

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Druck kam vom Dollar, der gegenüber vielen Währungen aufwertete. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0685 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0662 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger Produktionsdaten aus der deutschen Industrie im Auge behalten. Am Dienstag waren Auftragszahlen aus dem produzierenden Gewerbe wiederholt schwach ausgefallen. Die deutsche Industrie leidet seit längerem unter Lieferengpässen und hohen Rohstoffpreisen. Der Dienstleistungssektor schlägt sich besser, weil er von der entspannteren Corona-Lage profitiert.

/bgf/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Marc Dietrich / Shutterstock.com, kanvag / Shutterstock.com