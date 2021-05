Bitcoin, Ethereum oder doch Doge? Auf diese Kryptowährungen setzt der Selfmade-Milliardär Mark Cuban

• Cuban gibt Einblick in sein Krypto-Depot• Zwei Cyberdevisen dominieren• Loblied auf Ethereum

Immer wieder hatte der Selfmade-Milliardär Mark Cuban in der Vergangenheit Kritik am Konzept von Kryptowährungen geübt und deren Preisanstieg etwa mit den Marktturbulenzen während der Dotcom-Krise verglichen.

Doch in den vergangenen Monaten schlug Cuban versöhnlichere Töne an, insbesondere wenn er über die beiden größten Vertreter der Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, sprach. Denen traut er nicht nur zu, ein Platzen der Blase zu überleben, sondern auch, infolge dessen stark zulegen zu können. Anlegern riet er dennoch dazu zu "hedgen", also Sicherungsgeschäfte abzuschließen, um die Risiken von Kryptoinvestments klein zu halten:

Along the way MANY fortunes will be made and LOST and we find out who has the stomach to HODL and who doesn’t. My advice ? Learn how to hedge.