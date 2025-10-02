Krypto erholt sich: Bitcoin steigt wieder über 120'000 Dollar
02.10.25 20:38 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
96.095,6978 CHF 1.703,7528 CHF 1,80%
102.790,2618 EUR 1.862,8493 EUR 1,85%
89.598,6033 GBP 1.733,9530 GBP 1,97%
17.733.922,8623 JPY 314.202,0628 JPY 1,80%
120.481,6697 USD 2.036,1674 USD 1,72%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,73%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,83%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,93%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -6,02%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,66%
Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag deutlich zugelegt und am Abend auch wieder die Marke von 120'000 Dollar überschritten.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel