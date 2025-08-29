DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.776 -0,1%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
August 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
30.08.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
86.802,0006 CHF -34,6816 CHF -0,04%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
92.776,2945 EUR -54,9934 EUR -0,06%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
80.284,5693 GBP -39,8498 GBP -0,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.943.341,8799 JPY -8.890,8609 JPY -0,06%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
108.432,2908 USD -45,7631 USD -0,04%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.514,7404 CHF 21,6477 CHF 0,62%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.756,6483 EUR 22,4166 EUR 0,60%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.250,8400 GBP 19,7096 GBP 0,61%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
645.569,3136 JPY 3.874,7327 JPY 0,60%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.390,5826 USD 26,9440 USD 0,62%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2442 CHF -0,0164 CHF -0,72%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3986 EUR -0,0180 EUR -0,74%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0757 GBP -0,0154 GBP -0,73%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
412,1994 JPY -3,0739 JPY -0,74%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8034 USD -0,0205 USD -0,73%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6641 CHF 0,0016 CHF 0,24%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7098 EUR 0,0016 EUR 0,22%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6142 GBP 0,0014 GBP 0,23%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
121,9769 JPY 0,2737 JPY 0,22%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8296 USD 0,0020 USD 0,24%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
88,5214 CHF 0,4963 CHF 0,56%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
94,6140 EUR 0,5123 EUR 0,54%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
81,8748 GBP 0,4512 GBP 0,55%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.259,1483 JPY 88,6031 JPY 0,55%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,16 Prozent auf 108.654,43 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 108.478,05 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 1,02 Prozent stärker bei 111,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 109,96 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 4.363,64 US-Dollar am Vortag auf 4.400,19 US-Dollar nach oben (0,84 Prozent).

Nach 531,36 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 0,90 Prozent auf 536,12 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,45 Prozent auf 2,811 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,824 US-Dollar wert.

Daneben steigt Dash um 0,29 Prozent auf 22,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 22,71 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 1,71 Prozent auf 267,12 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 262,63 US-Dollar stand.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,926 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,661 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,99 Prozent.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1922 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1926 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8276 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,8327 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3580 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3614 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0024 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0056 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0057 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com