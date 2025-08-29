Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,16 Prozent auf 108.654,43 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 108.478,05 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 1,02 Prozent stärker bei 111,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 109,96 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 4.363,64 US-Dollar am Vortag auf 4.400,19 US-Dollar nach oben (0,84 Prozent).

Nach 531,36 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 0,90 Prozent auf 536,12 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,45 Prozent auf 2,811 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,824 US-Dollar wert.

Daneben steigt Dash um 0,29 Prozent auf 22,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 22,71 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 1,71 Prozent auf 267,12 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 262,63 US-Dollar stand.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,926 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,661 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,99 Prozent.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1922 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1926 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8276 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,8327 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3580 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3614 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0024 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0056 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0057 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.