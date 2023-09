Euro Dollar Kurs: Darum rutscht der Euro auf den tiefsten Stand seit März

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

CBDCs auf dem Vormarsch? Royal Bank of Canada sieht viele Vorteile - dennoch digitaler Dollar noch "weit entfernt"

Endstation Binance: Gelingt diesem Meme Coin das Listing an der Top-Exchange?

Hacker stehlen riesige Summen an Kryptovermögen - welche Rolle Nordkorea dabei spielt

Kryptowährungen trotz Zinserhöhung der EZB leicht im Plus, während Bitcoin BSC explodiert

Heute im Fokus

Neuer Bayer-CEO Bill Anderson will Bayer effizienter machen. Milliardär Kühne schließt Aufstockung seiner Brenntag-Anteile nicht aus. Hamburg erteilt Kühne-Vorschlag für HHLA-Mehrheit eine Absage. Belgien will Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken überprüfen. Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Vonovia an. Barclays kappt Rating und Ziel für LVMH. VW und AUDI wollen E-Auto-Produktion ausbauen.