Bitcoin statt Gold: Warum ein hochrangiger BlackRock-Manager BTC vorn sieht

• BlackRock-CIO sieht BTC in besserer Position als Gold • Funktionaler als das Edelmetall• Technikaffinität der jüngeren GenerationDie Frage, ob Bitcoin als digitales Gold bewertet werden kann, beschäftigt die Märkte seit geraumer Zeit. Ein BlackRock -Manager hat diese Frage für sich klar pro BTC beantwortet - er glaubt daran, dass langfristig Gold für die Kryptowährung Platz machen muss.

Bitcoin wird Gold ablösen

In einem Interview mit CNBCs "Squawk Box" machte BlackRock-CIO Rick Rieder seinen Standpunkt deutlich.

Seiner Einschätzung nach sei Bitcoin Gold überlegen. "Ob ich glaube, dass [Bitcoin] dauerhaft da ist und Gold weitgehend ersetzen könnte? Ja, das tue ich, weil er so viel praktikabler ist, als einen Goldbarren weiterzugeben", sagte Rieder. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Er selbst halte allerdings keine Bitcoins und wolle auch nicht zum Kauf der Kryptowährung aufrufen, betonte er. "Ich benutze es kaum beziehungsweise gar nicht in meinen Unternehmens- oder Geschäftsportfolios", erklärt Rieder weiter.

Bitcoin spricht junge Generation an

Ungeachtet dessen, hält er den digitalen Coin für durchaus zukunftsfähig - und für besser als Gold, insbesondere bei der jüngeren Generation. Diese habe seiner Ansicht nach eine andere Wahrnehmung von digitalen Zahlungssystemen, auch bedingt durch die Tatsache, dass sie technologieaffiner ist. "Digitale Währungen und ihre Wahrnehmung durch Millennials ist echt", so Rieder gegenüber CNBC weiter.

Ob diese Tatsache aber den aktuell hohen Preis von Bitcoin rechtfertigt, will der BlackRock-Manager nicht kommentieren. Immerhin hat BTC zum Wochenstart ein neues Allzeithoch erreicht und die Marke von 20.000 US-Dollar pro BTC nur knapp verfehlt. "Es ist schwer zu sagen, ob Bitcoin den Preis wert ist, zu dem er aktuell gehandelt wird", erklärte er. Dessen ungeachtet, sieht er aber große Chancen für den Bitcoin, Gold seinen Status als Wertspeicher und Krisenwährung abspenstig zu machen.

