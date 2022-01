Darum notiert der Euro kaum verändert

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1304 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1319 Dollar festgesetzt.

Eine Abwärtsbewegung des Euro nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hat sich damit am Morgen nicht fortgesetzt. Die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung spricht nach Einschätzung der US-Notenbank Fed für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Aus der am Mittwoch veröffentlichten Mitschrift geht hervor, dass die Fed-Mitglieder die Inflationsentwicklung als höher und hartnäckiger einschätzen als bisher angenommen. Am Markt wurde dies als Hinweis auf einen rascheren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gewertet, was den Dollar stützte und den Euro im Gegenzug zeitweise unter Druck setzte.

Die Hinweise auf eine straffere Geldpolitik in den USA sorgte an den Finanzmärkten am Morgen allgemein für eine trübe Stimmung, die den Euro aber vorerst nicht weiter belasten konnte. Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Preisentwicklung in Deutschland im Dezember. Am Markt wird mit einer leichten Abschwächung der Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone gerechnet.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carlos andre Santos / Shutterstock.com, Maslowski Marcin / Shutterstock.com