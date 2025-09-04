DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.456 -0,4%Nas21.689 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1722 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dank US-Jobdaten

Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

05.09.25 20:30 Uhr
Goldpreis auf neuem Allzeithoch: Was Anleger wissen müssen | finanzen.net

Der Goldpreis ist am Freitag auf ein weiteres Rekordhoch geklettert. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte zeitweise eine neue Marke.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.593,67 USD 46,63 USD 1,31%
News

Das neue Allzeithoch beläuft sich auf 3.600 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall wieder um einige Dollar darunter. Damit setzte sich die steile Rallye dieser Woche fort. Hintergrund ist ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im Laufe des Monats bestärkte.

Niedrigere Kreditkosten steigern tendenziell die Attraktivität von Gold, das zudem durch die starke Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der Sorgen um die Zukunft der US-Notenbank Fed unterstützt wurde.

Sowohl Gold als auch Silber haben sich in den letzten drei Jahren im Wert mehr als verdoppelt, wobei zunehmende Risiken in Geopolitik, Wirtschaft und Welthandel die Nachfrage nach sicheren Anlagen antreiben. Die Eskalation der Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die Fed in diesem Jahr hat die Sorgen um ihre Unabhängigkeit verstärkt.

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis