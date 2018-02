COT-Report: Gold - Starke Kauflaune unter Terminspekulanten

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Mit der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest), die das allgemeine Interesse an Gold -Futures zum Ausdruck bringt, ging es ebenfalls signifikant nach oben. Hier war in der Woche zum 20. Februar ein Zuwachs von 511.745 auf 528.154 Kontrakte (+3,2 Prozent) registriert worden. Ein Plus im zweistelligen Prozentbereich war bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten zu beobachten. Diese hat sich nämlich auf Wochensicht von 194.536 auf 214.878 Kontrakte (+10,5 Prozent) kräftig erholt. Die wachsende Zuversicht war sowohl unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) auszumachen. Während Großspekulanten ihre Netto-Long-Position im Berichtszeitraum von 175.606 auf 190.922 Futures (+8,7 Prozent) ausgebaut haben, war bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein kräftiges Plus von 18.930 auf 23.956 Kontrakte (+26,6 Prozent) registriert worden war.

Gold: Charttechnischer Abpraller

Einmal mehr prallte der Goldpreis - wie Mitte 2016, September 2017 sowie im Januar - an markanten charttechnischen Widerständen im Bereich von 1.350 Dollar ab. Es gab aber auch fundamentaltechnische Faktoren, die an den Goldmärkten auf die Stimmung drückten. Steigende US-Renditen erwiesen sich dabei als besonders starke Belastungsfaktoren. So kletterten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen im Wochenverlauf zeitweise über die Marke von 2,95 Prozent. Die damit einhergehende Dollarstärke erwies sich für den Krisenschutz ebenfalls als Bremsklotz. Und auch die stabile Tendenz an den internationalen Aktienmärkten führte dazu, dass Kaufargumente für den Krisenschutz eher ausgeblieben sind.







Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com, egon999 / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com