Goldpreis: US-Produzentenpreise und Fed-Protokoll auf der Agenda

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure vor allem für die aktuellen US-Produzentenpreise für den Monat September (14.30 Uhr) stark interessieren. Am Abend folgt dann noch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung (20.00 Uhr), welches neue Hinweise auf die Stimmung unter den US-Notenbankern und deren künftige Geldpolitik liefern könnte. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 78 Prozent an, dass wir bei der nächsten Sitzung am 2. November erneut eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte sehen werden. Nur zur Erinnerung: Vor einem Monat war hier lediglich ein Wert von 10,5 Prozent angezeigt worden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 11,10 auf 1.674,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Drittes Tagesminus in Folge

Der IWF revidierte am gestrigen Dienstag seine bisherige Prognose zum Weltwirtschaftswachstum (2023) von 2,9 auf 2,7 Prozent und warnte vor einer globalen Rezession. Deutschlands Wirtschaft soll sich im kommenden Jahr besonders schwach entwickeln und sogar um 0,3 Prozent schrumpfen. Für erhöhte Spannung dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die in den USA gelagerten Ölmengen um 1,75 Millionen Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 88,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,25 auf 94,04 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com