Goldpreis: Vierter Wochengewinn in Folge ante portas

Bislang beläuft sich das Plus auf 0,90 Prozent. Neue Impulse könnte der Goldmarkt am Nachmittag erhalten, wenn die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat Juni (14.30 Uhr) veröffentlicht werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent ermäßigt haben. Danach folgt dann noch der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen. Am Abend steht zudem der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21:30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Er zeigt auf, wie sich die Stimmung der spekulativen Marktakteure in der Woche zum 13. Juli verändert hat.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,60 auf 1.826,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ruhiger Wochenausklang

Am gestrigen Donnerstag prognostizierte die OPEC, dass die globale Ölnachfrage im nächsten Jahr mit 100 Millionen Barrel pro Tag wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werde. Wie an jedem Freitag wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken. Seit zehn Wochen war hier stets ein Zuwachs bzw. Stagnation angesagt. Innerhalb dieses Zeitraums hat sich die Zahl der US-Bohranlagen von 342 auf 378 (+10,5 Prozent) kräftig erhöht.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,08 auf 71,57 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 73,35 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bulent camci / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com