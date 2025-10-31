DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1574 ±0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ölverbund

Warum die Ölpreise leicht sinken vor Treffen der OPEC+

31.10.25 10:37 Uhr
Ölpreise fallen: OPEC+ Treffen im Fokus | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Freitag vor einem Treffen des Ölverbunds OPEC+ leicht gesunken.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
64,64 USD -0,08 USD -0,12%
News
Ölpreis (WTI)
60,16 USD -0,41 USD -0,68%
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember gab um 20 Cent auf 64,80 US-Dollar nach. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 60,29 Dollar und damit 28 Cent weniger als am Vortag.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds OPEC+, in dem neben OPEC-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der OPEC+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschließen werden.

Zudem haben die Investoren mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland im Blick, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Moskau für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen./jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: James Jones Jr / Shutterstock.com, archigraf / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis