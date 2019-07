Analyst rät zu Goldminenaktien: BAANG ist das neue FAANG

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Während FAANG-Aktien an Schwung verlieren, nehmen BAANG-Aktien Fahrt auf• Goldminen-Aktien als direkter Profiteur des steigenden Goldpreises• Geopolitisches Umfeld stützt das Edelmetall und Mining-Aktien

FAANG-Aktien dominieren seit geraumer Zeit den Aktienmarkt. Techriesen wie Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google haben den Bullenmarkt maßgeblich gestützt. Doch John Roque, technischer Analyst bei Wolfe Research, glaubt, dass die FAANG-Gruppe ihre Strahlkraft verloren hat und Anleger sich stattdessen einem anderen Aktienkorb zuwenden sollten.

BAANG statt FAANG

Gegenüber CNBC erklärte der Experte, sein Team habe "als Hommage an die verblassenden FAANG-Aktien" einen BAANG-Index erstellt, der die Rohstoffaktien Barrick Gold, Anglo Gold, Agnico-Eagle Mines, Franco-Nevada und Gold Fields enthält. Während Techriesen ihre Höchststände möglicherweise schon erreicht haben und zunehmend an Dampf verlieren, würden die Rohstoffriesen von der aktuellen Goldrally profitieren. "Diese Goldminenaktien sind Gold sehr ähnlich. Gold ist zwar ausgebrochen, ist von seinen Höchstständen aber immer noch weit entfernt", erklärte Roque. "Wir glauben, dass sowohl Gold als auch diese Aktien noch Luft nach oben haben".

Gold: Aufwärtstrend ungebrochen

Der Goldpreis hatte zuletzt bei 1.445,95 US-Dollar ein Mehrjahreshoch markiert und hält sich weiter stabil über der 1.400-Dollar-Marke. Gleichzeitig haben auch Goldminenaktien ihren Winterschlaf beendet, seit dem 10. Mai seien BAANG-Aktien um satte 42 Prozent gestiegen, teilte der Analyst weiter mit.

Seine Lieblingsaktie unter der BAANG-Gruppe sei der in Kanada ansässige Goldminenbetreiber Franco-Nevada. Seit Jahresbeginn ging es für den Anteilsschein um rund 28 Prozent nach oben. Auch andere Analysten sehen noch deutliches Potenzial für die Aktie: Angaben von FactSet zufolge sehen alle 15 Analysten, die den Anteilsschein bewerten, in der Aktie eine "Kauf"- oder "Halten"-Position. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 122,62 US-Dollar - zum aktuellen Aktienkurs wäre damit noch ein Kurspotenzial von rund 36 Prozent.

Viele Argumente sprechen für Gold

Dabei profitierten der Goldpreis und damit auch die Miner von dem Status von Gold als sicherer Hafen. Geopolitische Unsicherheiten würden diesen Status ebenso stützen, wie die Tatsache, dass sich die US-Notenbank Federal Reserve zuletzt offen für eine Absenkung des Leitzinses gezeigt hatte.

Und auch das Bestreben von Donald Trump , den US-Dollar abzuwerten, lässt Gold profitieren, das hatte kürzlich auch Hedgefondsmanager Ray Dalio bestätigt: In einem Umfeld, in dem der Wert des Geldes abgewertet wird, rät der Starinvestor zu einem Investment in Gold. "Ich glaube, dass es sowohl risikoreduzierend als auch renditeverbessernd wäre, darüber nachzudenken, Gold ins Portfolio zu holen", betonte er.



