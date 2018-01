NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen im vierten Quartal leicht übertroffen, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren dürften positiv auf die Aussage des Unternehmens reagieren, dass sich die starke Entwicklung auch im Januar fortsetzen werde. Außerdem blicke LVMH zuversichtlich auf die Preisaussichten./tih/zb



Datum der Analyse: 25.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.