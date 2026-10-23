adidas Aktie
Marktkap. 26,72 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zu den schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten ein vom Direktkundengeschäft getragenes Wachstum, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Aktionäre dürften es begrüßen, dass das Wachstum der Lagerbestände hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibe, und bei der anstehenden Analystenkonferenz besonders auf Aussagen zu den Margenfortschritten achten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
187,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
163,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
162,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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