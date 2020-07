Aktie in diesem Artikel adidas 234,30 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

adidas 234,30 EUR 0,34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsätze des Sportartikelkonzerns in Festlandchina und Westeuropa dürften sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel erholt haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Nordamerika sollte es hingegen durchwachsen gelaufen sein. Die Aktie sei im Branchenvergleich attraktiv bewertet./edh/ag