DAX 26.255 -0,3%ESt50 6.503 -0,4%MSCI World 4.999 -0,2%Top 10 Crypto 8,2725 +0,5%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.471 -0,3%Euro 1,1573 +0,0%Öl 91,12 +0,3%Gold 4.393 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Waffenruhe endet: DAX schwächer -- Morgan Stanley sieht enormes KI-Potenzial bei SpaceX -- Novo Nordisk, Strategy, Tesla, Lockheed Martin, Apple, Chip-Aktien, Alphabet im Fokus
Top News
JPMorgan sieht S&P-500-Ziel bei 8.000 Punkten: Wie KI-Investitionen US-Aktien antreiben könnten JPMorgan sieht S&P-500-Ziel bei 8.000 Punkten: Wie KI-Investitionen US-Aktien antreiben könnten
Nahost-Aussichten trüben weiter die Stimmung: DAX vergrößert Abstand zum Rekordhoch Nahost-Aussichten trüben weiter die Stimmung: DAX vergrößert Abstand zum Rekordhoch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.041,00 EUR +8,60 EUR +0,83 %
STU
1.046,80 EUR +19,00 EUR +1,85 %
GVIE
finanzen.net zero
Adyen B.V. Parts Sociales jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 33,64 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.041,00 EUR 8,60 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe mit den jüngsten Geschäftszahlen die eigene Planung sowie die Konsensschätzungen übertroffen und Marktanteile bei wichtigen Kunden gewonnen, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Dies sollte helfen, bei den Investoren Vertrauen zurückzugewinnen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.027,80 €		 Abst. Kursziel*:
31,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.041,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,68%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.436,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net Hot Stocks heute: Gold vor dem Comeback? Notenbanken kaufen - und Goldminen liefern Cashflow
dpa-afx Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht
dpa-afx ROUNDUP: Adyen erhöht Umsatzprognose - Aktie legt zweistellig zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen auf Sechsmonatshoch nach Zahlen und Ausblick
dpa-afx ROUNDUP: Adyen erhöht Umsatzprognose - Aktie legt zweistellig zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1350 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie ein
EQS Group Cathay Pacific Expands Global Partnership with Adyen
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.