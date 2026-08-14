JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe mit den jüngsten Geschäftszahlen die eigene Planung sowie die Konsensschätzungen übertroffen und Marktanteile bei wichtigen Kunden gewonnen, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Dies sollte helfen, bei den Investoren Vertrauen zurückzugewinnen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com