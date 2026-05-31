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AIR France-KLM Aktie

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11,21 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
10,27 CHF -0,18 CHF -1,70 %
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Marktkap. 2,99 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
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ISIN FR001400J770

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Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Underweight

14:01 Uhr
AIR France-KLM Underweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
11,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,17 €		 Abst. Kursziel*:
-10,47%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
11,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,75%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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