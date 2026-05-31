AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,17 €
|Abst. Kursziel*:
-10,47%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
11,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,75%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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