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Air Liquide Aktie

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173,00 EUR -1,38 EUR -0,79 %
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Marktkap. 113,42 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

12:56 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
173,00 EUR -1,38 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gegenüber der Branche überdurchschnittliche Kursanstieg seit Jahresbeginn sei den Fundamentaldaten etwas voraus, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Denn dies preise offenbar schon eine Wende beim Umsatzwachstum durch Zu- und Verkäufe ein, welches in den vergangenen Quartalen recht bescheiden geblieben sei. Sein neues Kursziel trage der gestiegenen Aktienzahl nach der Ausgabe von Gratisaktien Rechnung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
173,02 €		 Abst. Kursziel*:
-7,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
173,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,51%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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