Air Liquide Aktie
Marktkap. 113,42 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gegenüber der Branche überdurchschnittliche Kursanstieg seit Jahresbeginn sei den Fundamentaldaten etwas voraus, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Denn dies preise offenbar schon eine Wende beim Umsatzwachstum durch Zu- und Verkäufe ein, welches in den vergangenen Quartalen recht bescheiden geblieben sei. Sein neues Kursziel trage der gestiegenen Aktienzahl nach der Ausgabe von Gratisaktien Rechnung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
173,02 €
|Abst. Kursziel*:
-7,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
173,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,51%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:56
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|12:56
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.