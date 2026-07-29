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Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:01 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
206,00 EUR -0,65 EUR -0,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei es von der Margenstärke in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Neben dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe auch der Free Cashflow über den Erwartungen gelegen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
208,75 €		 Abst. Kursziel*:
-4,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
206,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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