Airbus Aktie
Marktkap. 166,89 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei es von der Margenstärke in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Neben dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe auch der Free Cashflow über den Erwartungen gelegen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
208,75 €
|Abst. Kursziel*:
-4,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
206,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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