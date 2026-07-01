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Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

09:01 Uhr
Amazon Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 249,99		 Abst. Kursziel*:
28,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 250,00		 Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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