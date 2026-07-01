Amazon Aktie
Marktkap. 2,33 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 249,99
|Abst. Kursziel*:
28,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 250,00
|Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 326,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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