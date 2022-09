LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 169 US-Dollar belassen. Abgesehen von der Preisgestaltung, die quasi gleich geblieben sei, habe es wenig Überraschungen gegeben bei der Einführung der neuen iPhone-Modellreihe, schrieb Analyst Tim Long in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch die frühere Markteinführung verlängere sich das September-Quartal um eine Woche, was aber ebenfalls weitgehend bekannt sei. Risiken sieht er in Bezug auf den Produktmix, die Nachfrageelastizität und die Bruttomarge des Konzerns./ck/jha/