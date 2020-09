ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer Produkte und Anwendungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Diese hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Apple One gebündelten Angebote und Fitness+ belegten wieder einmal den hohen Wettbewerbsvorteil, den der iPhone-Hersteller aus der Zusammenführung einzelner Teile seines Portfolios ziehe./bek/gl