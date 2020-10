NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Mit dem Verkaufsstart der neuen 5G-iPhones beginne für den Elektronikkonzern ein mehrjähriger Aufwärtszyklus, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx