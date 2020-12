NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Apple nach Medienberichten über Pläne für die Produktion eines eigenen Elektroautos bis zum Jahr 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Der Einstieg in den Automarkt sei für branchenfremde Unternehmen schwierig, aber nicht unmöglich, wie Tesla und in geringerem Ausmaß Nikola belegten, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktei sei angesichts der erwiesenen Innovationsfähigkeit von Apple eine günstige Wette auf künftige Produkte und Dienstleistungen./gl/bek