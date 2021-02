Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 18,50 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen, lobte Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Stahlkonzern gewinne bei Anlegern wieder an Vertrauen./tih/ag