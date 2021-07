Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 25,43 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ArcelorMittal mit "Overweight" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Tom Zhang geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung grundsätzlich positiv an europäische Stahlkocher heran. Der Markt rechne offenbar mit einem Kollaps der Stahlpreise, er sehe diese aber am Jahresende noch auf einem nicht eingepreisten Niveau. Bei ArcelorMittal übersähen die Anleger das Potenzial der Aktionärsrendite./tih/edh