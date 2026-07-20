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Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Buy

12:56 Uhr
arGEN-X Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach einem Expertengespräch zur Skeletterkrankung Myositis auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gesprächs seien alles in allem leicht positiv für den auf Immunologie spezialisierten Pharmahersteller, schrieb Emmanuel Papadakis in einem kurzen Kommentar am Mittwoch./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
759,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
758,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

12:56 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
27.05.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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