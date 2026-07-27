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Bernstein Research

arGEN-X Outperform

15:31 Uhr
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 877 auf 986 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er lobe die verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion trage dazu bei, das Konzentrationsrisiko im Portfolio des Biotechspezialisten zu senken. Der Experte blickt ähnlichen Deals bis in die 2030er Jahre hinein erfreut entgegen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
986,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
783,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
775,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
924,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:31 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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24.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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