arGEN-X Aktie
Marktkap. 50,32 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 877 auf 986 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er lobe die verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion trage dazu bei, das Konzentrationsrisiko im Portfolio des Biotechspezialisten zu senken. Der Experte blickt ähnlichen Deals bis in die 2030er Jahre hinein erfreut entgegen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
986,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
783,00 €
|Abst. Kursziel*:
25,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
775,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
924,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|15:31
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG