FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 7 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Aroundtown sei ein Lichtblick im europäischen Büroimmobilienmarkt, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. In Deutschland sollte der Superzyklus in diesem Segment weiterlaufen. Der Büroimmobilienmarkt habe sich hier vom ökonomischen Abschwung abgekoppelt./ajx/zb